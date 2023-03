Marcos Ginocchio confesó que sufrió depresión: "Me sentía en un pozo del que no podía salir"

Marcos Ginocchio se convirtió en el ganador de Gran hermano 2022. Este martes 28 de marzo, el joven de 22 años asistió al debate de Telefe y confesó que sufrió de una fuerte depresión.

Marcos Ginocchio sufrió de depresión

El muchacho de Salta fue al debate y habló acerca de sus padecimientos personales. "Hubo una etapa de mi vida que no estaba bien, me sentía en un pozo del que no podía salir. Tenía 14 años, fue un poco antes de la separación de mis padres. No veía salida. Sin Dios no hubiese salido de ese pozo", dijo Marcos.

Lee también: Julieta Poggio se quedó con el tercer lugar de 'Gran hermano 2022'

Roberto Funes Ugarte le preguntó si buscó ayuda para superar su depresión. "No me daba cuenta, pero hacer deporte me ayudó y lo superé... Tuve varias conversaciones y me aferré a Dios porque sin él no hubiera salido nunca de ese pozo y él me señalizó el camino para salir", aclaró Ginocchio.

Asimismo, 'El Primo' reveló que le resultaba difícil ingerir algunos alimentos. "No era anorexia. No podía digerir la comida, por nervios y por un montón de cosas. Fueron varios años complicados", comentó el ganador de Gran hermano 2022.

Marcos Ginocchio habló sobre su novia

La periodista Marisa Brel, una de las analistas del programa, compartió una postal en la que aparecía con la novia de Marcos. "Ella es Juli. La agarré de la mano y le pregunté si era la novia de Marcos porque me sorprendió verla con la mamá del Primo. Me apretó fuerte la mano y me sonrió", escribió la periodista en su cuenta de Instagram.

Lee también: 'Gran hermano': ¿qué había dentro de la maleta que dejó Alfa?

El salteño relató cómo fue que sellaron su amor. "Justamente fue que yo entré a la casa y no estábamos de novios. Adentro, hablé con mi hermana Valentina (quien entró a la casa junto al resto de familiares) y le dije que la extrañaba, que quería verla cuando saliera. Mi hermana le contó y vino. Todavía no tuvimos tiempo ni nada", declaró 'El Primo'.