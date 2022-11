Alondra García Miró critica el tráfico de México: “Pensé que Perú era grave, pero esto es criminal”

Alondra García Miró sorprendió a sus seguidores con una publicación donde se queja del tráfico vehicular en México.

La modelo se encuentra disfrutando de unas merecidas vacaciones en compañía de una amiga. Sin embargo, nunca imaginó que la congestión en el país azteca sería tanta que, incluso, lo comparó con el de Perú.

Alondra García Miró pierde la paciencia por congestión vehicular en México

A través de sus historias de Instagram, Alondra compartió con sus seguidores la emoción que sentía por ir a un de los restaurantes más exclusivos de México.

Sin embargo, no se imaginó el dolor de cabeza que le daría el tráfico vehicular.

“Estamos yendo supuestamente a tomar brunch (…) pero el tráfico de México me he quedado impresionada. Yo pensé que Perú era grave, pero esto es criminal”, señaló la modelo.

En las historias se le ve riéndose con su amiga de su mala suerte y al final llegan a la conclusión que probablemente al paso que iban terminarían llegando al brunch.

Alondra García Miró descartó tener proyectos con Televisa

Desde hace algún tiempo crecieron los rumores que Alondra García Miró trabajaría para algunas producciones en México. Incluso se dijo que tendría un romance con el actor Vadhir Derbez, con quien se le vio en agosto pasado.

No obstante, la modelo descartó tener algún romance y algún contrato con Televisa. “Lo he pensado, pero ahorita tengo proyectos acá en Perú y -por ahora- estoy enfocada en eso, pero quién sabe más adelante. Me encantaría”, indicó.

Alondra recalcó que se encuentra enfocada en su trabajo y que no tendría ningún problema para regresar a la actuación. “Estoy super bien, contenta, trabajando un montón. Bastante enfocada en mi trabajo y tranquila. Enfocada en el trabajo, en viajar, con mis proyectos”, señaló además de bromear que ahora ya no tendría ningún problema en hacer escenas de besos.