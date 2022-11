Alondra García y su indirecta a Paolo Guerrero: “Ya no hay problema para las escenas de besos"

Alondra García Miró es una actriz reconocida en nuestro país, pero se alejó de los escenarios debido a la relación que mantenía con el futbolista Paolo Guerrero. Sin embargo, la realidad ahora es distinta, por lo que regresó a nuestro país para retomar su carrera profesional.

Prueba de ello son las diferentes apariciones que ha realizado la modelo recientemente. Justamente, en el “Model Of The Year 2022″, la Ojiverde respondió algunas preguntas sobre su carrera y los proyectos que tiene a futuro.

En esta pequeña entrevista, Alondra García Miró aseguró que se encuentra muy tranquila luego de haber terminado su relación con Paolo Guerrero. "No puedo contar, pero les prometo que cuando sea el momento ahí les contaré", comentó en un primer instante.

Con respecto a las escenas de besos en las novelas, indicó que "ya no hay problemas” en hacer una escena que involucrara un beso. Sin embargo, no quiso ahondar más en el tema y respondió lo siguiente: "No voy a hablar del tema, no viene al caso, pero estoy muy bien y eso importa".