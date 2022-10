Álvaro Boix llegó a La isla de las tentaciones con el objetivo de romper corazones. Pero, todo parece indicar que ya encontró a su media naranja. Estamos hablando de Claudia, con quien se le ha visto muy cariñoso en la primera cita.

Sin embargo, el nuevo tentador VIP quiso saber el motivo por el cual Claudia lo había elegido para la cita y no dudó en hacerle la pregunta. "¿Por qué me has dado a mí la cita?". A lo que la joven respondió que no había sentido nada igual con nadie. "No he sentido nada con ningún chico de los que hay en la villa".

Asimismo, el soltero se animó a confesarle que era el tipo de chica que a él le llamaba la atención. "Eres mi prototipo total. Yo sé que soy una buena tentación para ti, yo te voy a soltar ese pelo que tienes y te voy a sacar a bailar".

Habló la expareja de Álvaro Boix

Rosario Matew, expareja de Álvaro, es una de las colaboradoras de la secuencia ‘El Debate’ de La isla de las tentaciones. Es por ello que tuvo la primicia de que su exnovio regresaría a República Dominicana para ser parte de la nueva temporada.

Al conocer la noticia, Matew confesó que lo había visto totalmente diferente a como lo recordaba. "Lo he visto muy feo, el pelo ese no le queda bien". Sin embargo, sus compañeros no estuvieron de acuerdo y aseguraron que el participante está mucho más guapo que el año pasado.

Por su parte, el ilicitano señaló a través de sus redes sociales que se siente mucho más atractivo que antes. "¿Qué queréis que os diga? Su opinión será, yo la respeto, pero yo sinceramente, a día de hoy, me veo súper guapo y he mejorado un montón".