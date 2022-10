‘La isla de las tentaciones’: Laura confesó que le fue infiel a su novio antes de ingresar al reality

Durante el último episodio de "El Debate" en La isla de las tentaciones, Laura reveló la relación que existe entre Álvaro y ella. Además, se conoció que un nuevo participante llegará al reality para revolucionar la isla.

Tras la llegada de Álvaro Boix a la isla, la relación de Laura y Mario se ha visto afectada. Cabe resaltar que la competidora mostró su enojo en la hoguera luego de que su novio haya sido captado en situaciones extrañas con Valeria y se animó a contar que, un mes y medio antes de entrar al programa, le fue infiel.

Laura y Álvaro se conocieron en Alicante

Álvaro señaló que tuvieron conversaciones previas a su encuentro por Instagram, en donde decidieron que el lugar para juntarse sería Alicante. “Acabamos en su casa, nuestros amigos se fueron a dormir y nosotros detrás de ellos”.

La conductora Sandra Barneda quiso ir más allá y no dudó en preguntarles si había pasado algo más, a lo que Laura respondió “Evidentemente estuve contigo, no estoy diciendo que no pasara nada”.

Barneda no entendía muy bien la situación, ya que asegura que en ese entonces Laura y Mario le habían contado que estaban en el mejor momento de su relación. Sin embargo, Laura no se quedó callada y decidió salir al frente a contar su verdad.

“Era nuestro mejor momento, pero los problemas y las discusiones no han dejado de estar. Mario sabe que estuve con Álvaro, sabe que él estuvo en nuestra casa. No quiso preguntarme nada, no sé si se lo imaginaba, entonces, yo tampoco comenté nada”.

Eso no sería todo

Asimismo, Laura agregó que la misma noche que se juntó con Álvaro había tenido una fuerte discusión con Mario y fue por eso que decidió llamarlo. El nuevo competidor señaló que Laura nunca le había dicho que tenía pareja, motivo por el cual no sintió que fuera inadecuado pasarla bien.

Por otro lado, al finalizar el programa se dio a conocer que el nuevo participante era Cristian, ganador de 'Supervivientes', quien aseguró que es muy bueno conociendo chicas. “Tengo conexión con alguna de las chicas antes del programa, no soy muy enamoradizo, pero cuando lo hago, lo doy todo”.