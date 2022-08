Amaia Montero y el cambio de rostro que sorprendió a sus fans

Amaia Montero cumple 46 años y sus fans la extrañan. La excantante de La Oreja de Van Gogh no ha compartido nada en sus redes sociales desde hace un poco más de un año. Al parecer, las críticas sobre su cambio físico incitaron a la española a alejarse de las redes sociales.

El cambio físico de Amaia Montero

Amaia Montero protagonizó polémicas en los últimos años debido a las indirectas que le enviaba a la Oreja de Van Gogh y a su nueva vocalista Leire Martínez.

Varios fanáticos se percataron del cambio en su rostro, pues la notaban más hinchada y con los pómulos más marcados. Algunos, incluso, afirmaron que la cantante había abusado de las cirugías estéticas. Sin embargo, en el último año, la española mostró que había bajado muchos kilos, ya que se había puesto a dieta estricta y, además, seguía una rutina de ejercicio.

#HoyMismo #Espectáculos | Amaia Montero abusó de las cirugías y queda con un rostro irreconocible. pic.twitter.com/M6kZlr0BGU — Noticieros Hoy Mismo (@HoyMismoTSI) December 23, 2019

Las críticas de los usuarios

“¿Qué se ha hecho Amaia Montero en la cara?”, “Sigo en shock después de ver la cara de Amaia Montero”, son algunos comentarios en las redes sociales.

La intérprete de ‘Rosas’ no fue ajena a los comentarios. “¡Efectivamente! Durante el confinamiento me he hecho unas 48 o así. Pero tranquila, que todavía me quedan unas cuantas”, fue su respuesta.

Ante la crítica hecha por los medios, Amaia pidió ayuda a sus abogados para solicitar a algunos medios no sacar conclusiones sobre su aspecto y cambios físicos. Según la española, su transformación se debe a “sus oscilaciones de peso, dejando claro que no se ha sometido a ninguna cirugía estética”.