‘Amorfoda’ de Bad Bunny llega al billón de visualizaciones en Youtube

Bad Bunny vive el mejor momento de su carrera musical, alcanzando nuevos hitos como ser el primer cantante de habla hispana en ganar el premio artista del año de los MTV VMA 2022. En esta ocasión, el puertorriqueño se unió al club de los mil millones de vistas en YouTube con su videoclip de ‘Amorfoda’.

‘Amorfoda’ de Bad Bunny llega a los mil millones de views

Bad Bunny lanzó oficialmente el sencillo y su videoclip en febrero de 2018. Cuatro años después, ‘Amorfoda’ superó los mil millones de visitas en la plataforma de YouTube, siendo la octava canción del puertorriqueño en unirse al ‘Billion Views Club’.

En enero de 2022, el video musical ‘Dákiti’, en colaboración con Jhay Cortez, llegó a superar esta cifra, logrando por séptima vez en superar la cifra. Otras de las canciones que se unieron a la lista de los mil millones de reproducciones fueron ‘Te Boté Remix’, ‘Mayores’, ‘I Like It’, ‘No me conoce’, ‘Tú No Vive Así’ y ‘Mía’.

¿Qué significa ‘Amorfoda’?

Durante una entrevista, el puertorriqueño reveló el secreto detrás del nombre de la canción. El término ‘Amorfoda’ surgió para mandar al diablo el amor usando términos en portugués. Este tema marcó un cambio en el estilo de Bad Bunny al utilizar un piano minimalista con el trap.

Asimismo, el popular ‘Conejo Malo’ reveló que la canción nació antes de que alcanzara el éxito que goza en este momento. “Todo el mundo ha estado enamorado, en algún momento u otro”, declaró ante Billboard. “Honestamente, es una canción que he escrito durante bastante tiempo. De hecho, es una canción que había escrito mucho antes de la fama y el éxito”, agregó.

Además, mencionó que sintió que era el momento de hacer algo diferente en su música: “Es el tipo de disco que me recuerda la longevidad de las canciones realmente buenas. Una buena canción nunca pasa de moda. Era solo cuestión de tiempo, y era hora de salir con algo diferente”.