Amy Gutiérrez defiende a su enamorado de críticas por su físico: "Estamos orgullosos de nuestras raíces"

Amy Gutiérrez presentó a su novio en un video de TikTok. Sin embargo, los usuarios criticaron del físico del muchacho. Ante ello, la cantante defendió a su pareja y les respondió a sus detractores.

Amy Gutiérrez defiende a su pareja

Amy Gutiérrez reveló la identidad del hombre que se robó su corazón. A través de su cuenta de TikTok, compartió un clip en el que aparece junto a su pareja respondiendo una serie de preguntas.

No obstante, la cantante jamás imagino los comentarios negativos que recibió su novio sobre su físico. Ante ello, la cantate se encargó de responderle a sus detractores. "Rescatemos a Amy", escribió un usuario. "Rescata a los animales abandonados", respondió Amy. "¿Quién es más probable y que sea de San Juan de Lurigancho?", dijo otro cibernauta, a lo que Gutiérrez contestó de la siguiente manera: "Yo soy de Gambeta y ¿qué? Orgullosos de nuestras raíces, quizás tu no".





Amy Gutiérrez habla sobre su colaboración con Sergio George

A principios de este mes, la joven trabajó al lado de Sergio George. En una entrevista con Infobae, la salsera habló sobre el reconocido productor musical. "La verdad es que Sergio es muy capo. Definitivamente, yo creo que todo lo que él hace, todo lo que él toca, lo vuelve internacional, lo vuelve grande. Y creo que no hay mejor manera para mí que internacionalizarme que grabando con él", declaró Amy.

Asimismo, expresó su deseo de hacer una colaboración con Yahaira Plasencia. "Sí, claro, ¿por qué no? Lo he dicho varias veces. Pero tú sabes, (no se puede) por los tiempos o porque a veces no se encuentra una canción que quizá nos guste", confesó la ganadora de la primera temporada de La voz kids Perú.