¡Le puede pasar a cualquiera! Amy Gutiérrez recibe respaldo tras incidente en programa en vivo

La salsera se presentó en el programa 'En boca de todos' para hablar de sus proyectos a futuro. Sin embargo, sufrió un percance con el pantalón blanco que llevaba puesto.

Tula Rodriguez, una de las conductoras del reconocido programa de espectáculos, no dudó en halagar su talento y su belleza; por lo que invitó a la cantante a modelar en el set. No obstante. nunca se imaginó que la joven artista sufriera un accidente en vivo.

Al recibir la invitación de la conductora, Amy se paró y comenzó a modelar. Al darse la vuelta se pudo observar una pequeña mancha de color rojo en su pantalón. Es ahí, cuando -rápidamente- Tula Rodríguez se acercó a ella y la cubrió. La salsera manejó de la situación de la forma más natural posible.

Tras regresar de un informe, Amy Gutiérrez reapareció en pantalla con otra vestimenta y continuó con la pauta del programa. La cantante presentó su musical y aseguró estar tranquila con el incidente, ya que son accidentes femeninos y es algo totalmente natural.

“Todo con buena actitud, con mucha normalidad, tranquilidad porque todas las mujeres entendemos este momento”, señaló la salsera.

Figuras del espectáculo mostraron su respaldo

Tras el percance sufrido en televisión nacional, Amy Gutiérrez recibió todo tipo de comentarios. Lamentablemente, un sector muy reducido se burló del incidente. Sin embargo, diversas figuras del espectáculo no dudaron en mostrarle su respaldo.

“Hermosa en todo su esplendor. Ahí están algunos esperando el accidente más chiquito para lapidar, burlarse o atacar. Te mando un fuerte abrazo.”, fue el mensaje de Karen Schwarz.

Jesús Alzamora, Pedro Loli, Daniela Darcourt y Yahaira Plasencia también le mostraron su respaldo a la salsera. Seguidores de la cantante, no dudaron en brindarle su apoyo en redes sociales, asegurando que todas las mujeres en algún momento han pasado por una situación similar.

“A mí me paso en el colegio, me dio vergüenza pero ahora me rio. Es súper normal hermosa.”, “es algo natural. Es un accidente. Más de una mujer lo ha pasado. Sigue adelante, bella como siempre.”, “somos mujeres. A cada rato nos pasa, es parte de nuestra naturaleza”, son algunos de los comentarios que acompañan la publicación.