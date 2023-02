Andrea Luna confiesa que nunca ha visto la faceta de actor de Nicola Porcella: "No he llegado a tanto"

Andrea Luna ha participado en varias producciones televisivas y cinematográficas. Por ello, está en la capacidad de opinar sobre el desenvolvimiento de algunos ex chicos reality que decidieron incursionar en el mundo de la actuación, tales como Angie Arizaga y Nicola Porcella.

Lee también: Dalia Durán denunciará a familia de John Kelvin por decir que maltrata a sus hijos: “Es una infamia”

Según las declaraciones de la artista, no pudo ver la interpretación del modelo.

No tolera algunas actitudes de los actores nuevos

En el canal de YouTube de ChiquiWilo, la actriz comentó que algunos actores, sobre todo los nuevos, tienen aires de importantes.

"Que no se sepan la letra, que lleguen tarde y que no saluden... Sí (hay actores que pasan de largo) y no precisamente los que tienen trayectoria, sino los nuevos. Si, se la dan de divos", dijo la artista.

Lee también: Mayra Couto se reencontró con Magdyel Ugaz y Mónica Sánchez en un restaurante: ¿Entrará en 'Al fondo hay sitio'?

Igualmente, aclaró que dichas actitudes no deben de darse porque se necesita de un buen ambiente laboral. Además, recalcó que hay que conservar la educación frente a los demás.

Su opinión sobre Nicola

Por otro lado, Andrea Luna habló sobre el método que emplea Nicola Porcella para sus interpretaciones. "Nicola estuvo acá y me contó un poco de su proceso de actuación. Me dijo que solo le daba una leída e improvisaba el texto. Le salía muy bien", bromeó la actriz.

Asimismo, confesó que no vio las actuaciones del ex chico reality, "La verdad, no, nunca he llegado a tanto. No lo he logrado", señaló Andrea en la charla. Por último, recordó una escena de Angie y Nicola en la serie Ven baila quinceañera, y remarcó que todo salió mal.