Nicola Porcella cree que su retorno a ‘Esto Es Guerra’ subiría el rating: “Quiero 30 mil dólares mensuales”

Nicola Porcella se fue con todo y aseguró que si regresaría a ‘Esto Es Guerra’, de todas maneras, subiría en rating.

Pero no solo eso, el exchico reality aseveró que en caso existiera esa posibilidad pediría la exorbitante suma de, nada más y nada menos, que 30 mil dólares mensuales.

“Con Rafael Cardozo tenemos varias peticiones para volver, por ejemplo, queremos 30 mil dólares mensuales por dos años, así saquen ‘Esto es guerra’ en seis meses, los queremos, nos van a pagar igual estando en casa, queremos una estrella al costado de Gisela, sí, queremos estrella y que sean los mismos dueños de Pro TV los que (la pongan)”, afirmó Porcella.

Leer más: Nicola Porcella habló sobre su salida de 'Esto es guerra': "Me sacaron por un mensaje de texto"

Dichas declaraciones las dio a conocer por medio de una entrevista para el canal de Youtube ‘Com.FM’ conducido por Fabianne Hayashida y Mario Irivarren.

Cabe señalar que, aparentemente todo era una broma, pues el influencer descartó rotundamente volver al espacio televisivo.

“No, nunca más en mi vida, por nada del mundo… debería para que suba esos 10 puntos (de rating)”, comentó.

Debí cortar la relación con Angie Arizaga

Por otro lado, reveló que se arrepiente de no haber terminado su relación con Angie Arizaga antes de haber salido del programa.

“Me arrepiento de no haber tenido los pies en la tierra en algún momento, en mi relación, me arrepiento de no haber cortado una relación en su momento porque creo que los dos forzamos algo que ya no iba más y creo que eso hacía que estemos así”, acotó.

Es preciso mencionar que, Porcella recalcó que las experiencias lo ayudaron no solo a crecer en lo personal, sino, también en lo profesional.

Leer más: Nicola Porcella muestra su apoya a Rafael Cardozo tras comentarios sobre la nueva relación de Cachaza: “Él es un Rolex”