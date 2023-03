Andrea San Martín explota EN VIVO e insulta a sus seguidores: “Traumados... andan jod... la vida”

Andrea San Martín vivió un momento incómodo durante un en vivo en Instagram. La popular ‘Soraya’ explotó contra sus seguidores y los insultó por -supuestamente- molestarla con sus temas personales.

Andrea San Martín revela su lucha contra el estrés

Desde el inicio de la transmisión, la ojiverde se mostró de mal humor. “Terminó con el chibolo de seguro”, comentó uno de sus seguidores, haciendo referencia a su nueva pareja, quien es parte de la producción de Esto es guerra, Francesco Méndez.

“Ay, no, ya no empiecen a inventar por favor. No metas hombre acá en mi vida personal”, respondió San Martín. Tiempo después, el propio Francesco se unió a la transmisión y le preguntó sobre su molestia: “¿Estás estresada?”. A lo que ella respondió: “Son más cosas que estrés, Francesco, son más cosas que estrés”.

La expareja de Sebastián Lizarzaburu reveló que está tratando de manejar su estrés. “No puedo tener demasiado estrés, por eso a veces no todo el mundo me entiende. A nivel médico, yo no puedo tener mucho estrés, porque en mi familia arrastran estos problemas”, expresó la modelo.

Andrea San Martín explota contra sus seguidores

En otro momento de la transmisión, sus seguidores empezaron a preguntarle sobre Valentina, su perrita que ya no aparece con regularidad en sus videos. Ante esto, Andrea respondió con agresividad, luego que su compañero leyera la pregunta.

“Me llega al cu... ¿por qué lees la estupidez que están poniendo? No leas, haz de cuenta que nunca escribieron esa huev**. Son los atacados, los traumados, parece que los han abandonado una vez en su vida, parece que tienen ese trauma y andan jodiendo la vida”, sentenció.