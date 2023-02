Rodrigo González sobre beso de Andrea San Martín con nuevo galán: “Antes él me mandaba mensajitos”

¡Se fue con todo! Rodrigo González arremetió en contra de Francesco Méndez Passoniel, el nuevo galán de Andrea San Martín, y reveló algunos detalles que nadie conocía.

Y es que el conductor aseveró que el saliente de la exchica reality celebró Año Nuevo junto a Peter Fajardo, productor del reality de competencia Esto Es Guerra.

“Lo que a mí me han dicho, ¿le digo o no le digo? Mira Andreina, yo solo te voy a decir que el teléfono que ahora usa este niño, antes lo usaba Elías (Montalvo). Solo te voy a decir, tu niño pasó Año Nuevo con Peter Fajardo”, afirmó González.

Pero no solo eso, el popular “Peluchín” también recordó que el joven le mandaba mensajes de texto muy sugerente, razón por la cual se animó a hacerle una advertencia a la influencer.

“Ese niño que ahora me levanta el dedo medio, antes me mandaba mensajitos haciéndome otros gestos”, comentó.

Sebastián Lizarzaburu opina de Andrea San Martín

Quien no dudó en pronunciarse sobre el tema fue Sebastián Lizarzaburu, expareja de Andrea San Martín.



A través de sus redes sociales, opinó acerca del polémico beso que la madre de su pequeña se dio con el muchacho. El Hombre Roca indicó que las imágenes no están relacionadas con un ampay, pues la excombatiente fue la encargada de difundir la información por medio de su cuenta de Instagram.

“Todo el mundo quiere que responda a esta pregunta. ¡Yo no me chupo! Para empezar, esto no fue un ‘ampay’. Eres ‘ampayado’ cuando no eres consciente de que te están viendo o grabando y ellos se grabaron”, acotó.