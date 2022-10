Andrés Hurtado arma escándalo cuando le piden comer pollo a la brasa con la mano: “Son de pueblo”

Andrés Hurtado no para de sorprendernos. Esta vez, el conductor de televisión puso el grito en el cielo luego de que el público presente le pidiera comer un pollo a la brasa con la mano.

Andrés Hurtado promociona pollería

En uno de los segmentos del programa que el popular Chibolín conduce, empezó a promocionar una pollería. De hecho, Andrés estaba muy agradecido con que le llevaran un pollo a la brasa.

“Qué rico el pollo que me han traído, pero como quisiera comerlo con cubiertos. Ni un tenedor, ¿puedes creerlo?”, indicó.

Lee también: 'Chibolín' asegura que le fastidia que lo comparen con Luis Miguel

Ante ello, su público le pidió que lo coma con la mano, pero Chibolín se horrorizó y puso el grito en el cielo. “¿A quién se le ocurre? ¿El pollo con la mano? Ustedes, con la mano, no. Ustedes que son de pueblo”, indicó.

“Imagínate comer un pollo a la brasa con la mano, ¿dónde se ha visto eso? (...) El problema no es que lo coma con la mano, el problema son mis puñas”, complementó.

Andrés Hurtado discute con su productor en vivo

Tras incidente, el presentador anunció la presencia de Yola Polastri. Sin embargo, cuando le preguntó a su equipo de producción sobre cuántos años tenía la figura en la TV, nadie supo qué responderle.



“Mi productor está nervioso, ¿algo te pasa? Me das una información que no es, después no quieres que te bote, después te quejas (...) Estás equivocado, déjame hablarte para que aprendas (...) Si yo tengo 33 años de televisión, ¿cómo Yola va a tener 24 años? Tú estás mal”, finalizó.