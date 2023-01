Andrés Hurtado revela que le dijo a Josetty antes de tener enamorado: “Que sea millonario, no pobre”

El conductor Andrés Hurtado reveló cuales fueron las condiciones que le puso a su hija mayor Jossety antes de tener enamorado.

Pero no solo eso, el popular ‘Chibolín’ recordó haberles prohibido a sus herederas tener pareja, pues no quería a cualquiera.

“Les tenía prohibidas tener enamorado, a Jossety le dejé tener después de 9 años. Y que sea millonario, no me vayan a traer un pobre", comentó.

Dichas declaraciones causaron gran polémica y asombro tanto entre los asistentes como en los televidentes.

Cabe recalcar, que el controversial conductor rememoró este tema en la última emisión de su programa Sábados con Andrés mientras recibía en su set a las candidatas del Miss Teen y les preguntaba si se encontraban en una relación sentimental.

Y es que, cuando la actual reina de belleza le respondió tajantemente que no, el líder de opinión se animó a darle un consejo.

"Una respuesta muy inteligente. Una reina no puede tener enamorado, nada que haya un tarado cargándoles la cartera", acotó.

Leer más: 'Chibolín' asegura que le fastidia que lo comparen con Luis Miguel

Andrés Hurtado confiesa que le dio Eva Ayllón por su cumpleaños

A pocos días de su cumpleaños, el presentador de televisión señaló a través de sus redes sociales que la cantante peruana Eva Ayllón le dio un peculiar obsequio por el día de su onomástico.

“Es mi cumpleaños, todos llaman a saludarme, pero nadie me dice: ‘Pasaré por el jockey a la casa Louis Vuitton por tu regalo’, nadie me dice: ‘Este auto Mercedes es tuyo por tu cumpleaños’. Solo hoy me llegó un pan con chicharrón que me mandó Eva Ayllón, como si yo no tuviera para comprarme el pan con chicharrón”, dijo.

Ante este reclamo, Hurtado no solo le reclamó, sino, además, se ofendió por el regalo de su querida esposa eterna.

"Como si yo no tuviera para comprarme el pan con chicharrón", acotó.