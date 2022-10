Anthony Aranda niega ‘retoquitos’: "Solo me he puesto un poquito de bótox"

Desde que Anthony Aranda y Melissa Paredes volvieron a aparecer en redes sociales, muchos usuarios han comenzado a notar algunos cambios en el rostro del bailarín. En varias historias de Instagram han quedado evidenciados sus posibles ‘retoquitos’ estéticos.

Al parecer, el rostro de Anthony Aranda no sería el mismo de antes, ya que habría decidido hacerse algunos arreglos estéticos para lograr borrarse arrugas de la frente. La pareja de Paredes se habría aplicado ácido hialurónico con el objetivo de desaparecer algunas manchas que no serían de su agrado.

Cabe resaltar que las fotografías en donde sale al lado de Melissa Paredes posando frente al espejo de un gimnasio, han dejado ver a un Anthony Aranda muy cambiado. Incluso habría apostado por un nuevo cambio de look.

Lee también: 'Activador' confirma que mantiene una relación cordial con el 'Gato' Cuba: "Todo está muy bien"

Niega haberse hecho una cirugía estética

Durante su visita al programa de espectáculos En boca de todos, el popular bailarín aseguró no haberse hecho una cirugía como se viene especulando en redes sociales, sin embargo, reveló que se aplicó bótox en la frente cuando acompañó a su pareja.

Asimismo, señaló que toma con humor todo lo que dicen las personas sobre las supuestas operaciones por las que habría pasado. "No, para nada. Es más, hay gente que me dice que me hice mil operaciones y solo me he puesto un poquito de bótox y más nada."

No obstante, también se refirió al tema del peso. “Con el tema del peso si puedo decir que subo y bajo en cualquier momento, pero todo es por trabajo”.

Por otro lado, Tula Rodríguez, conductora del magazine, aprovechó la oportunidad para consultarle si era verdad que tomaba ropa prestada de Melissa Paredes en algunas ocasiones. "Yo soy de comprarme poleras muy anchas y ella me pide prestado y se las pone. No hay ningún problema".

Lee también: 'El gran show': Gisela Valcárcel deja entrever ingreso de Gato Activador