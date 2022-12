'Giselo' indignado con Gisela por decir que Papa Noel no existe: “Mis sobrinos están mal, que me llame la señora”

Las declaraciones que hizo Gisela Valcárcel en una chocolatada para niños siguen dando qué hablar. Esta vez, el popular 'Giselo' se encargó de recordarle a Ethel Pozo sobre el percance que tuvo su madre y reclamarle fervientemente por decir que Papa Noel no existe.

'Giselo' afectado tras declaraciones de Gisela Valcárcel

Durante el programa América Hoy, Edson Dávila se mostró indignado y decepcionado por enterarse que Papa Noel no existe y decidió reprocharle a Ethel Pozo por las palabras que tuvo su progenitora en el evento social.

Aprovechando que en el set preguntaban por la ausencia de Brunella Horna, 'Giselo' salió a decir que no se encontraba porque se había enterado de una cruel noticia.

“Brunella se enteró de algo, que Papa Noel no existe, tu mami cómo va a decir eso, a Brunella le ha chocado”, señaló 'Giselo', provocando que Ethel se avergonzara y riera a la vez.

Aunque la conductora quiso cambiar de tema, su compañero insistió en el asunto.

“Mis sobrinos están mal en la casa, yo también estoy mal yo pensé que Papa Noel venía por la chimenea y justo hay una chimenea en mi casa, cómo va a decir eso tu mamá cuando todos los chiquitos están así (emocionados)”, resaltó.

A Ethel no le quedó otra opción que recalcar que había que respetar las declaraciones de la diva de la televisión peruana y en todo caso preguntarle a ella directamente por sus comentarios.

“Bueno, le pido que llame por favor que llame la señora”, resaltó Giselo.

¿Qué ocurrió con Gisela Valcárcel en una chocolatada para niños?

El último lunes, Gisela Valcárcel acudió a una chocolatada para niños en el distrito de San Juan de Lurigancho.

La conductora de televisión se animó a hablarle a los pequeños sobre la Navidad. Sin embargo, sus palabras causaron controversia, ya que les dijo a los niños que Papa Noel no existía y que el único protagonista era el niño Jesús.

“Hoy venimos a decirle a ustedes, Feliz Navidad. La Navidad a veces se usa de pretexto a Papá Noel, pero si saben que Papá Noel no existe ¿no?... Aquí sí saben la verdad, Papá Noel no existe es algo creado, no estamos en desacuerdo, está muy bien porque nos alegra”, vociferó.