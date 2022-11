Arantxa Mori arremete contra Giuliana Rengifo: "Es una sinvergüenza"

Volvió a la carga. Arantxa Mori, cantante de la agrupación Vanessa y las tremendas, salió al frente luego de que Giuliana Rengifo asegurara, en El gran show, que no se metió en su relación.

La semana pasada, Mori se presentó en el programa de Magaly Medina asegurando que Guiliana Rengifo se metió en su relación con el empresario Eduardo Rimachi. Sin embargo, la cantante de cumbia afirmó que tiene la conciencia limpia y negó las acusaciones.

Sin embargo, eso desató una serie de fuertes comentarios de Arantxa Mori. "Si tuviera la conciencia tranquila... ¿No crees que hubiera aclarado las cosas en el programa?, sin embargo, ella sabe todo lo que he dicho es cierto y no le conviene responder o decir nada porque se está tomando el tiempo planear bien la mentira. Hay muchas pruebas que he mostrado y constatan que se metió en mi relación", respondió Mori ante un medio.

También mencionó que su actitud en el programa de Gisela Valcárcel no es de su agrado. "Es una sinvergüenza porque me está mandando indirectas en sus publicaciones, la gente me lo envía cada cosa que pone".

De igual forma, sabe que la producción de El gran show está intentando no meterse tanto en el tema, pero notó que Rengifo no quiere quedar como una mujer sin valores. Finalmente, le pareció absurdo que Guiliana la quiera hacer quedar como una delincuente ya que denunció que dos personas estarían extorsionando a la cantante, pero Mori aseguró no tener ningún antecedente.