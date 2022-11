Gisela Valcárcel separó a Gabriela Herrera de 'El gran show' por declarar en 'Amor y fuego'

La sacaron rapidito. La bailarina Gabriela Herrera no se presentó en la última gala de El gran show, ante la sorpresa del jurado y de sus compañeros de programa.

Al finalizar el regalito de baile, la propia Gisela Valcárcel brindo los motivos de su ausencia e eliminación.

"Gabriela no está. Hablé con ella esta semana y quedé super agradecida, le dije: ‘Me encantaría volver a tenerla’. Pero, Gabriela no cumplió con una de las reglas del contrato. La norma es muy fácil, no tiene nada de extraordinario, alguien que trabaja en un canal debe de cuidarse de ir a declarar a otro”, indicó en un primer momento la Señito.

“Gabriela habría declarado ya una vez, hablé con ella para que no volviera a suceder. Y la semana pasada, el día domingo, las cámaras la encontraron y ella declaró. La verdad, no podemos hacer nada (...) En este canal hay normas que se nos dan. Gracias Gabriela por haber estado aquí”, complementó.

Cómo se recuerda, Gabriela Herrera declaró para Amor y fuego y le mandó algunos dardos a Yahaira Plasencia, Giuliana Rengifo y Melissa Paredes. “No tengo rabo de paja, no tengo un ampay de algo para que me puedan fastidiar. No he salido a un lugar con una persona casada o de una maletera, por el estilo. No tienen de qué hablar de mí”, enfatizó en su momento.