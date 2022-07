¡Aunque usted no lo crea! Padre de familia persigue a su hijo en centro de vacunación

Muchos niños les tienen fobia a las agujas y es que el dolor ante el primer pinchazo suele ser, a veces, un poco traumático. Tal es el caso de un pequeño travieso, quien, al no querer vacunarse en un local de Essalud, no tuvo mejor idea que correr por todo el establecimiento, por lo que, a su padre, no le quedo de otra que perseguirlo.

El momento no fue obviado por ninguno de los pacientes, ya que instantáneamente sacaron sus celulares para grabar esta divertida anécdota. Uno de ellos fue la cuenta @Huberthdarwinsantana, que subió el clip a la red social Tiktok volviéndolo viral en tan solo segundos.

A la fecha, el video, cuenta con 4.8 millones de visualizaciones, más de 232 mil likes y decenas de comentarios:

“Ahora el papá sintió todo lo que las madres sentimos cuando llevamos a nuestros hijos al hospital”, “Los viejos de antes con la mirada nomás ponían más orden”, “Siete enfermeros no pudieron conmigo, me los saque de encima, pero llegó mi papá y con una mirada solo me quedo estirar el brazo”, “Yo a mis 49 adolescentes años siento el mismo pánico que el niñito. Siento desmayarme de solo ver la aguja”, son algunos de los divertidos mensajes.