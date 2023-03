Avocado, what! Pedro Pascal y los memes que dejó su respuesta viral sobre la palta

Pedro Pascal acaba de entrar al olimpo de los actores más representativos de Latinoamérica, pero no por sus destacadas actuaciones en The Last of Us, Narcos o The Mandalorian, sino por un hecho inusual.

El actor chileno, como parte de la promoción de la nueva temporada de The Mandalorian, participó en una dinámica de LADbible donde tenía que comparar la comida estadounidense con la de su país natal.

Al momento de elegir entre la marraqueta o el sanguche de mantequilla de maní con mermelada, el actor refutó a la locura en off al llamar avocado a la palta. "¿Es palta?", indica el actor en primer momento. "¿Es avocado?", responde la joven. "No, es palta", insiste Pedro Pascal, para luego explicar un poco de que trata la marraqueta. "Es un pan con palta. Se come en el desayuno".

La escena no tardó en viralizarse en las redes sociales y lo memes no tardaron en llegar. La respuesta de Pedro Pascal ha sido épica y ha llenado de orgullo a los latinos, sobre todo a los chilenos y peruanos, quienes llaman a este fruto como verdaderamente se dice: palta.









¿Qué es esto, es palta? como pregunta-respuesta a todo. pic.twitter.com/sMlcfEodUr — Ariel Florencia Richards (@TransitoDeAriel) March 2, 2023

Me every time Pedro Pascal speaks chilean spanish pic.twitter.com/V3byqsDEXh — Tais 🦭✨ (@_taishhuALT) March 2, 2023

Podrán decirse mil cosas de Pedro Pascal, pero PUTA EL HUEÓN CHILENO.



Pongan su cara comiéndose una empanada en un billete, por favor. pic.twitter.com/B51QhWCusB — Sebas Castro (@xebatrocas) March 1, 2023

la gringa: so this is avocado

pedro pascal: THIS IS PALTA pic.twitter.com/A2pTxJN12B — copy of ambar (@faithallway) March 1, 2023

esa cara al ver una marraqueta con palta es la prueba definitiva de su chilenitud pic.twitter.com/qhc5I5dokQ — m 🪐 (@enanachora) March 1, 2023