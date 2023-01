Bárbara Cayo despotrica en contra de Magaly Medina: “Pura basura sale de su boca”

Magaly Medina y Bárbara Cayo están envueltas en una nueva polémica. La actriz salió a defender a su hija, luego de escuchar las críticas que recibió la periodista del canal 9 en contra de Alessia Rovegno. La conductora de Magaly TV La Firme menospreció su participación en el Miss Universo.

Bárbara Cayo criticó a Magaly Medina

La mayor de las hermanas Cayo salió al frente y desacreditó a Magaly Medina en una entrevista con el diario El Popular:

"¿Qué aporta ella? Una persona que no es bella ni inteligente porque los seres humanos inteligentes construyen, no destruyen. Esa mujer no tiene autoridad moral para hablar de una bella auténtica, menos de inteligencia nata”, señaló la actriz.

Lee también: Magaly Medina arremete contra Alessia Rovegno tras su eliminación en el Miss Universo: “Janick Maceta fue más”

Por otro lado, Bárbara Cayo aseguró que lo único que hace Magaly es alimentar el morbo y que sus palabras no aportan nada constructivo. “Qué horrible es, pura basura nomás sale de su boca, solo destrucción le da al Perú”, agregó.

Asimismo, agregó que la periodista gana dinero hablando mal de las personas y criticó su trabajo en televisión.

“No, ella simplemente gana dinero hablando mal de las personas, exagerando, diciendo cosas feas y mentiras para generar rating porque sino pierde el trabajo. Su labor es alimentar el chisme, el morbo, la mediocridad. Tiene un trabajo muy feo, a mi parecer, y la describe perfectamente”, acotó.

Alessia Rovegno y su participación en el Miss Universo

Bárbara Cayo también se refirió a la participación de Alessia en el Miss Universo, e indicó que se sentía muy orgullosa de ser su mamá.

“Alessia hizo un buen trabajo, pese a su poca experiencia, ante un auditorio con miles de personas y cámaras internacionales. Fue un reto gratificante esta experiencia y estoy muy orgullosa de ser su mamá”, señaló.

Lee también: Jazmín Pinedo revela que Alessia Rovegno no era su favorita en el Miss Universo: "Quería que gane Venezuela o República Domininaca"

Para finalizar, comentó los trabajos de su hija aparte del modelaje. “Ella trabaja actualmente en modelaje, también en el dúo musical con su hermana, como compositora y cantante”, concluyó.