Belén Estévez confiesa que le da miedo volver a enamorarse y 'Giselo' la trolea: “Oye, Waldir te pasas”

Belén Esteves abrió su corazón en el programa América hoy y reveló que está soltera desde hace mucho tiempo debido a que tiene miedo de que le vuelvan a romper el corazón. Sin embargo, nunca imaginó que Edson Dávila aprovecharía este momento para trolearla con su expareja Waldir Felipa.

'Giselo' le recuerda a Belén Esteves su pasado amoroso

La bailarina, Belén Esteves, visitó el set de América hoy y compartió divertidos momentos al lado de los conductores. Sin embargo, cuando Ethel Pozo le preguntó por su vida amorosa, la artista hizo una peculiar confesión.

“Hace 30 años que estoy sola”, bromeó, desatando las carcajadas entre sus amigos.

“Te estoy dando la posta de la esperanza del amor”, le aconsejó Ethel, quien le insistía en que pruebe algunos métodos para que este 2023 tenga suerte y encuentre a su media naranja.

“¿Qué pasa Belén porque estás sola tanto tiempo?”, le preguntó por su parte Brunella Horna.

“Te voy a ser sincera, ni siquiera tengo citas porque soy tan enamoradiza que me da miedo que me partan el corazón porque me lo han destruido en mil pedazos”, reveló.

Lejos de animarla, Edson Dávila, el popular 'Giselo' aprovechó la oportunidad para molestarla y recordarle a su expareja.

“Oye Waldir te pasas… y el árabe”, vociferó, desatando la risa de todos los presentes. A lo que Belén respondió “De mal en peor”.

¿Qué pasó entre Belén Estévez y Waldir Felipa?

Belén Estévez y Waldir Felipa se conocieron en el reality El gran show y fueron una de las parejas de baile más exitosas del programa. A raíz de esa convivencia, establecieron una relación sentimental que causó polémica, ya que en ese entonces él acababa de cumplir 18 y ella tenía 30 años.

La relación duró poco tiempo, pero habría sido significativa para la argentina.

