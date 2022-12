Brunella Horna asegura que le fue bien en el amor, pero Edson Dávila la ‘trolea’: “Pero si suspendieron tu boda”

En el reciente programa de América hoy, Brunella Horna le reveló a Belén Estevez cuáles fueron las cábalas que la ayudaron este 2022.

Pero, fiel a su estilo, Edson Dávila le recordó que le suspendieron la boda, causando la molestia de la conductora.

Lee también: Brunella Horna explota por meme donde confunde a Pelé con Teófilo Cubillas: "Gente ociosa"

Brunella Horna comparte su cábala de Año Nuevo

Durante el programa, Brunella Horna le aconsejó a Belén Estevez que usara un vestido rojo para recibir el Año Nuevo y así encontrar el amor.

“Yo te doy un consejito: el año pasado me puse un vestido rojo y me fue bien en el amor, así que te aconsejo ponerte algo así”, le dijo Horna a la coreógrafa.

Ante esto, Edson Dávila comentó que lo estaba diciendo solo para promocionar su tienda de ropa.

‘Giselo’ se burla de Brunella Horna

Pero eso no quedó ahí. El popular Giselo no dudó en comentar, fiel a su estilo, la "buena suerte" de Baby Bru en el amor.

“¿Como que te fue bien?, si suspendieron tu boda", dijo Edson, causando algunas risas en el set.

Lee también: Brunella Horna ‘cuadra’ a Edson Dávila por escoger a Richard Acuña como el peor vestido: “Ya quisieras tener su terno”

Ethel Pozo y Christian Domínguez salieron en defensa de su compañera por el “golpe bajo”. Por su parte, Brunella Horna amenazó con ponerse a llorar; sin embargo, aseguró que aun así le fue bien en el amor.

“Sigo sensible hasta el día de hoy, pero casi me caso. Tenía las flores, tenía todo y lo perdí, pero no importa”, afirmó la novia de Acuña.