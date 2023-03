Belinda es atacada por fanático en pleno concierto y resulta lastimada

Belinda realizó un concierto en Irapuato, Mexico. Sin embargo, se volvió tendencia en las redes después de recibir el abrazo de un fanático, tras burlar al equipo de seguridad para llegar al escenario.

Belinda y el susto que se llevó en su concierto

Los asistentes al concierto en la Feria de las Fresas Irapuato 2023 pudieron captar todo el momento. Sin embargo, nadie sabe cómo el fan evitó a los guardias de seguridad. El muchacho intentó abrazar a la cantante, mientras que el equipo hizo de todo para sacarlo del lugar.

Belinda trató de calmarlo y el fanático fue retirado del escenario. "Denle esto, por favor con mucho cuidado. Cuidado, es más, quédate ahí y te tomas eso, respiras porque casi te da algo. ¡Me asustaste! Yo también te amo", dijo la artista. Mas tarde, Ella habló respecto al tema en sus redes sociales. "En el concierto de hoy se subió una persona al escenario, casi me tira y me lastimó, además del susto que me lleve. Me duele mucho la espalda", expresó en una historia de Instagram.

Le respondió a un reportero después del incidente

Shy Gutiérrez, reportero de espectáculos de Los Ángeles, cree que la cantante exageró un poco en sus declaraciones sobre aquel incidente con el fan. "Que exagerada Belinda. Ojalá la hubiera tumbado el fan para que en verdad diga que la lastimó la espalda. Pero nadie tiene la culpa más que los fans por apoyar a esta clase de artistas que nomás viene por hacer dinero y no para darle gusto a sus fanáticos. Es mi humilde opinión, no necesariamente refleja para la empresa en la cual trabajo, trabajé o trabajaré. Opinión personal, libre de expresión", dijo el hombre de prensa en Instagram.

Belinda no dudó en contestarle a Shy y lo hizo de la siguiente manera: "‘Ojalá la hubiera tumbado’. Ay señor, que bonito mensaje da a la gente, fomentando la agresión. Primero aprenda a escribir, a entender los signos de puntuación y a usar el raciocinio para no quedar como un payaso misógino. Tómelo de la mejor manera, le va a ser de mucho en su trabajo".