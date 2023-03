Berto Romero y su contundente respuesta en 'La resistencia': "Este es el peor sitio en el que he estado"

El pasado miércoles 29 de marzo, La resistencia recibió a un nuevo invitado en el set. Se trataba del cómico español Berto Romero, quien mencionó al presentador que su programa ha cambiado mucho.

Berto piensa que le programa se ha degenerado

El humorista llegó al show para hablar de sus nuevos proyectos. Sin embargo, David Broncano comentó que después de su entrevista con el deportista Álex Roca, nada iba a ser lo mismo. La charla con Berto parecía que no tenía un buen inicio, aunque las risas no faltaron.

"El peor sitio en el que he estado en mucho tiempo, no porque esté incómodo, es que objetivamente es lo peor... No sabía que te habías degenerado tanto", dijo el cómico entre carcajadas. Romero le confesó al conductor que antes el programa era mejor.

Asimismo, aprovecho el tiempo para promocionar su nuevo show de comedia llamado 'Lo nunca visto', el cual se estrenó hace una semana en Barcelona. "Yo me atrevería a decir que tu show de comedia es el mejor que se puede ver a día de hoy", declaró Broncano. "Ha valido la pena toda la humillación para recibir este halago", respondió el invitado, pero David le mencionó que su opinión era sincera.

¿Quién es Berto Romero?

Alberto Romero Tomás, mejor conocido como Berto Romero, es un humorista, guionista y actor español. El nació en Cardona, España un 17 de noviembre de 1974.

Él junto con Miquel Company, Paco Hernández y Rafel Barceló fundaron la compañía teatral El Cansancio, con la que interpretarían varias obras por locales y teatros de Cataluña. Berto participó en los programas Buenas noches y buenafuente (Antena 3), En el aire (La Sexta) y Buenafuente (La Sexta). En la actualidad, está trabajando con Andreu Buenafuente el programa de radio de la Cadena SER Nadie sabe nada.

«Es el peor sitio en el que he estado. No sabía que habíais degenerado tanto» 😂



qué te costaba cagar, @Berto_Romero pic.twitter.com/0TUsof0a33 — La Resistencia por M+ (@LaResistencia) March 29, 2023