¿‘Better Call Saul’ tiene posibilidades de ganar un Emmy en el 2023?

‘Better Call Saul’ se convirtió en la serie más famosa de los últimos años. Las grandes actuaciones de Bob Odenkirk y Rhea Seehorn, recibieron elogios de la crítica y también de fanáticos más fieles de Breaking Bad, pues la consideran una digna precuela de la mejor serie de la historia. Sin embargo, llamó mucho la atención que no se llevara ningún premio en la última edición de los Emmy.

‘Better Call Saul’ no ganó ningún Emmy

Aunque es difícil creerlo, ‘Better Call Saul’ ya acumula 46 nominaciones a los Emmy, incluyendo mejor serie dramática, mejor actor en una serie dramática y mejor actriz de reparto. Sin embargo, en todos estos años la serie no ha recibido ninguna estatuilla para molestia de sus fans.

En esta última edición, Rhea Seehorn alcanzó su ansiada nominación como mejor actriz de reparto, pero fue superada por Julia Garner, actriz de Ozark. Mientras que Bob Odenkirk perdió en su categoría ante Lee Jung-jae, protagonista del Juego del Calamar.

¿Puede ‘Better Call Saul’ ganar un Emmy en 2023?

Como se recuerda, 'Breaking Bad' logró ganar un total 16 premios Emmys a lo largo de sus años de transmisión, pero fue durante su última temporada y el final definitivo de la serie en que pudo llevarse 6 premios, incluyendo el premio más importante de la noche, el de mejor serie dramática.

Aunque igualar a su predecesora es prácticamente imposible, ‘Better Call Saul’ aún puede aspirar a una nominación por la segunda parte de su última temporada. Esta sería su última oportunidad de ganar los premios de la Academia de Artes y Ciencias de la Televisión.

Sin embargo, esto no será nada fácil pues este año se dieron grandes estrenos. Entre los posibles competidores estarán la nueva serie de HBO, ‘House of the Dragon’, y la quinta temporada de ‘The Crown’.

Amiguis fans de "Better Call Saul", tranquilos.



Rhea Seehorn aun puede postular en 2023 a los #Emmy.



De hecho, este celebrado episodio de la imagen no calificaba este año, recién lo hará el próximo pic.twitter.com/TbkWV3Kpqs — Maykoll Calderón (@SoyAlPacine) September 13, 2022