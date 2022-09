BLACKPINK genera polémica en Europa por el precio de las entradas

BLACKPINK realizará su gira a nivel mundial en 14 ciudades de Norteamérica y Europa, generando así gran expectativa entre sus miles de seguidores.

La banda de k-pop femenina vive su mejor momento, pues se ubica en los primeros lugares de la lista de radios y de las plataformas digitales.

Aunque el anuncio de sus múltiples conciertos por el Viejo Continente causó gran alegría, los costos de las entradas han decepcionado a todos sus fans por considerarse excesivamente costosos.

Precios descomunales en Barcelona



El concierto en España se realizará el 5 de diciembre en el Palau Sant Jordi, razón por la cual un usuario de Twitter decidió mostrar los precios de la preventa para los Blink membership, causando gran conmoción entre los internautas y es que el monto más alto se encuentra en la zona vip a 929 euros.

"Los precios para Blackpink son un poco descomunales, qué se piensan que me visto de Chanel todos los días y desayuno Versace", "Me compro la membresía para tener antes las entradas de Blackpink en Barcelona y no solamente me deja elegir dos vip con precios de vergüenza sino que encima no puedo ni seleccionarlas ni nada. Si las quisiese tampoco podría comprarlas”, fueron algunos comentarios de los internautas.

Cabe recalcar, que la venta general para ver a la famosa girlband en Barcelona será el 16 de septiembre, a través de las plataformas digitales.

La gira de BLACKPINK



El BLACKPINK WORDL TOUR abarcará ciudades como Colonia, París, Copenhagua, Berlín, Amsterdam, entre otros.

Las chicas surcoreanas recientemente batieron un nuevo récord con su canción ‘Pink Venom’, con 295 millones de reproducciones en Youtube.

Los precios para blackpink son un poco descomunales, que se piensan que me visto de Chanel todos los días y desayuno Versace



