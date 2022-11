Brunella Horna estalla contra Ethel Pozo por decir que Richard Acuña estaba en Qatar

Muchas personalidades de la farándula decidieron salir de viaje a Qatar por el mundial que se celebra en dicha nación árabe. Es por ello que en América hoy, se preguntaban cómo hacían para poder conseguir un vuelo a Doha, pero Ethel Pozo reveló un detalle que incomodó a Brunella Horna.

La hija de Gisela Valcárcel dijo que el novio de la Baby Brune, Richard Acuña, ya se encontraba en tierras qataríes. La conductora tuvo que disculparse con su compañera, pero ya era demasiado tarde.

Richard está en Qatar

Durante el último programa de América hoy, Ethel Pozo, Janet Barboza y Brunella Horna decidieron hablar de los viajes que están realizando diferentes personalidades a Qatar, especialmente los que pertenecen a la farándula peruana. 'Baby Brune' afirmó su deseo por ir a la nación de Medio Oriente.

Sin embargo, no esperaba que su compañera revelara un detalle privado de su pareja Richard Acuña. "Me impresiona que tan rápido llegan a Qatar (Brunella: Qué tal presupuesto). Todos se van a Qatar como si nada (Brunella: Yo también quiero ir). Pero, tu novio está ahi", dijo la hija de Gisela Valcárcel.

Después de oír eso, la rubia se sintió muy incómoda por el detalle que abría soltado Ethel en vivo. "Ethel, nadie sabe eso (Janet: ¿Está Richard en Qatar?). No, no está, no", respondió. A pesar de que Pozo intentó disculparse, Horna no estaba contenta con la información que salió al aire en la televisión sobre su futuro esposo.

No obstante, la conductora se justificó al decir que no sabía que era un secreto. "Pero yo no sabía, tú me dijiste eso en Trujillo, no sabía que era privado, no me dijiste que no lo diga. Si usted me dice secreto, no lo cuento", finalizó.