Gino Pesaressi sobre presunto favoritismo en 'El gran show': "Yo nunca he sido amigo de productores"

Gino Pesaressi se habría cansado de los "favoritismos" que existirían en El gran show por lo que decidió hablar frente al jurado y hacerlos "entrar en razón".

Gino Pesaressi estalla contra la producción de 'El gran show'

Durante la última emisión de el reality, Gino Pesaressi tomó el micrófono para referirse a un supuesto arreglo del programa a favor de Facundo Gonzáles, Melissa Paredes y Santiago Suárez.

Esto se dio tras la batalla de baile de héroes contra villanos (Gino, Leysi Suárez y Milena Zárate), donde el jurado eligió de manera unánime al trío de los superhéroes.

“Es un poco, no los malos contra los buenos, sino los engreídos contra... Los favoritos son ustedes chicos, nada más. No, Gisela, es la producción que también tiene un poco coordinado todo y está bien...”, indicó Gino.













Gisela Varcárcel asume responsabilidad

Milena Zárate también mostró su frustración, pues al ser un equipo con dos mujeres no fue posible realizar tantos movimientos como el equipo de los superhéroes, apoyando los pensamientos de Gino Pesaressi.

Sin embargo, Melissa Paredes arremetió contra Gino mencionando que él también sería uno de los favoritos, pues en ocasiones "le daban once pero no bailaba nada" y Gino le respondió que "se había metido al saco de los favoritos sola".

Antes de que se formara una pelea, Gisela Varcárcel tomó la palabra para aceptar su responsabilidad ante los favoritismos: "quizás yo soy la responsable de ese engreimiento”, indicó.

Pocos segundos después, fue interrumpida por Gino para explicar que no tendría amistad con ninguno de los productores y mostrar su frustración. “Yo nunca he sido amigo de productores ni de nadie, siempre he tenido que remar para que las cosas salgan bien. Es un poco frustrante sentir que hacemos muchas cosas y que no solo la coreografía sean las mejores, sino de no tener propuestas buenas” comentó.