Brunella Horna explota por meme donde confunde a Pelé con Teófilo Cubillas: "Gente ociosa"

¡Se defiende! Brunella Horna se volvió tendencia en las últimas horas al viralizarse una supuesta imagen de una publicación de Instagram donde confunde a Teófilo Cubillas con Pelé, quien falleció este jueves 29 de diciembre víctima de un cáncer de colon.

Esta foto se remonta a 2018 cuando la modelo visitó Rusia por el Mundial de Fútbol y aprovechó su encuentro con el ‘Nene’ para inmortalizar el momento en una postal. La pareja de Richard Acuña compartió la imagen en sus redes sociales sin confundir a ambos futbolistas, sin embargo, los usuarios crearon memes con ella.





A través de su cuenta de Instagram, la conductora de América hoy le ‘puso el parche’ a un diario peruano para evitar que siga difundiendo la fotografía como si fuera verídica. La Baby Brune aclaró que se trata de un meme y una broma de los internautas.

“Diario Extra, ¿pueden ser más responsables y no subir una noticia falsa? Yo nunca confundí a Teófilo Cubillas, fue un meme de gente ociosa y sin importarles todos los insultos que recibí por algo que yo no hice. Verifiquen bien sus notas, muchas veces he tenido que aclarar que fue un meme y siguen poniéndolo. ¡Increíble!”, explicó la modelo.

¿Por qué se volvió viral la foto de Brunella Horna y Teófilo cubillas?

La imagen de Brunella Horna y Teófilo cubillas se volvió viral tras la muerte de Pelé, la leyenda del fútbol brasileño, quien falleció este jueves 29 de noviembre a los 82 años tras una larga lucha contra el cáncer.

De esta manera, los usuarios volvieron a publicar el meme que se volvió viral en 2018, tras el regreso de la Selección Peruana a los mundiales luego de 36 años de ausencia.