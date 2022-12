Brunella Horna ‘cuadra’ a Edson Dávila por escoger a Richard Acuña como el peor vestido: “Ya quisieras tener su terno”

En la más reciente edición de América hoy, los conductores tuvieron que elegir quiénes fueron los peores vestidos en la boda de Ethel Pozo y se generó una discusión entre Edson Dávila y Brunella Horna.

El popular ‘Giselo’, fiel a su estilo, señaló que el peor vestido del evento fue Richard Acuña y su hermana Kelly Acuña. Esto no le gustó para nada a la novia del político, quien salió a defenderlos.

Brunella defiende a la familia de Richard Acuña

Brunella Horna volvió a protagonizar una discusión en América Hoy, otra vez para defender el honor de su pareja Richard Acuña y su cuñada, que fueron invitados a la boda de la hija de Gisela Valcárcel.

“Un ratito, métete conmigo, con mi pareja, pero con la familia de mi pareja ya es demasiado. Ya quisiera Edson tener un terno como el de Richard”, aclaró la ‘baby Brune’.

Ante esto, el carismático Giselo contraatacó: “Bueno, no tengo plata. Eres la segunda que me humilla como Leslie Shaw que no tiene... Ustedes qué van a saber de ropa si son mal vestidas”, señaló.

Brunella y Richard Acuña pasaron Navidad separados

Brunella Horna y Richard Acuña encendieron las alarmas de sus seguidores, pues la pareja no estuvo junta para celebrar Navidad.

A través de sus redes sociales, Brunella compartió imágenes de su cena en familia en Chiclayo, pero muchos notaron la ausencia de su pareja. Por su parte, Acuña estuvo celebrando con su familia y su hijo, de igual manera sin su novia.

Aunque muchos especularon un supuesto distanciamiento, algunos usuarios señalaron que tal vez era un acuerdo de la pareja. Como se recuerda, Brunella y Richard tuvieron que posponer su boda, que debía realizarse el pasado 17 de diciembre, debido a la situación actual del país.