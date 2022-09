BTS: concierto en Busan será transmitido en vivo por streaming

El grupo de K-pop, BTS, apoyará la postulación de la ciudad coreana para el "WORLD EXPO 2030 Busan" con un concierto en vivo que será trasmitido por streaming.

Cabe resaltar que BTS es la agrupación de K-pop más famosa de la actualidad y ARMY, sus fans, se encuentran muy emocionados porque podrán ver a sus idols en concierto de manera gratuita. El show se llamará “Yet to come in Busan” y será transmitido por diversas plataformas de streaming, motivo por el cual muchos sus fanáticos podrán disfrutar de sus mejores éxitos.

Hace unas semanas, los integrantes de Bangtan fueron escogidos como embajadores honorarios para promocionar la candidatura de la ciudad portuaria albergando el "WORLD EXPO 2030 Busan", evento internacional que se llevará a cabo en la ciudad surcoreana.

BTS dará concierto gratuito en apoyo a candidatura de Busan

La agencia BIG HIT Music reveló el miércoles 24 de agosto que el tan ansiado show no tendría costo alguno, ni para los asistentes al evento, ni para los que sigan la transmisión a través de alguna plataforma de streaming.

No obstante, es importante señalar que la ‘Expo Mundial’ es uno de los festivales más importantes del mundo, cerca a los Juegos Olímpicos y a la Copa del Mundo. Los países que se encuentran compitiendo son Corea del Sur, Ucrania, Arabia Saudita, Rusia e Italia, se presume que el ganador será anunciado en noviembre de 2023.

Fecha y transmisión del evento

“Yet to come in Busan” se llevará a cabo el próximo sábado 15 de octubre a las 8:00 a.m. (hora peruana). La presentación será en un escenario especial que se construirá en Ilgwang, esto con el objetivo de albergar a más de 100 mil espectadores, quienes para poder ingresar tendrán que registrarse en un sistema de reserva de Interpark.

La transmisión del evento estará a cargo de las plataformas Weverse, Zepeto y Naver Now. Asimismo, se instalará una pantalla gigante en el estacionamiento del puerto de Busan.