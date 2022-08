BTS: conoce sus mejores colaboraciones musicales

BTS es la banda coreana del momento. A lo largo de sus casi 10 años de carrera musical, los surcoreanos han acumulado éxitos como ‘Dynamite’, ‘Fake love’, ‘Butter’, entre otros. Su gran popularidad también los ha llevado ha colaborar con otros artistas de talla mundial.

A continuación, recordemos las mejores colaboraciones de la banda surcoreana con otros artistas internacionales.

BTS y Coldplay, ‘My Universe’

BTS y Coldplay lanzaron ‘Mi Universe’ en el 2021 como parte del álbum ‘Music of the Spheres’ de la banda británica. Para su producción, Chris Martin, el líder de la agrupación londinense, viajó a Corea del Sur para conocer y grabar con los integrantes. La canción combina los idiomas nativos de ambos grupos: el inglés y el coreano.

BTS y Nicki Minaj, ‘Idol’

La agrupación coreana se unió a Nicky Minaj para lanzar ‘Idol’ en el 2018. El tema forma parte del álbum ‘Love Yourself: Answer’ de la banda asiática. La canción fue lanzada junto a un colorido videoclip donde aparecen ambos artistas. A la fecha, el audiovisual ya acumula más de 154 millones de reproducciones.

BTS y Steve Aoki, ‘Waste It On Me’

‘Waste It On Me’ forma parte de la lista de canciones de ‘Neon Future III’, el quinto álbum de estudio del DJ Steve Aoki. La colaboración presenta a Jin, Suga, J-Hope, RM, Jimin, V y Jungkook en una canción que destaca las habilidades vocales del grupo.

BTS y Halsey, ‘Boy With Luv’

BTS y Halsey colaboraron en ‘Boy with Luv’, tema que forma parte del álbum ‘Map of the soul: Persona’ de la banda surcoreana. La canción cuenta con un videoclip que a la fecha ya suma más de mil quinientos millones de reproducciones en YouTube.

J-Hope y Becky G, ‘Chicken Noodle Soup’

BTS no solo ha colaborado con artistas anglosajones, sino también con cantantes latinos. Un ejemplo de ello es la canción ‘Chicken Noodle Soup’, interpretada por J-Hope y Becky G. El tema fue lanzado en septiembre del 2019 y, a la fecha, ya cuenta con más de 359 millones de visualizaciones.