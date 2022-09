BTS estaría presente en la inauguración del Mundial Qatar 2022

BTS podría inaugurar la Copa del Mundo. Según un informe publicado por medios coreanos, la FIFA habría expresado su interés por incluir a la banda de k-pop en el espectáculo musical de Qatar 2022.

La noticia se suma a otra serie de especulaciones que cada vez dan más luces que la boyband del momento estaría presente en la Copa del Mundo. La revelación ha desatado la algarabía del ARMY.

Los indicios que apunta la presencia de BTS en Qatar 2022

Además del reciente informe de la FIFA, otros acontecimientos reforzarían la noticia de la posible presencia de BTS en el Mundial Qatar 2022.

El embajador coreano en Qatar habría manifestado su deseo de invitarlos al evento deportivo con la finalidad de promover su cultura y costumbres. Asimismo, hace un tiempo, la banda juvenil realizó una colaboración con Coca Cola, que es auspiciador del mundial, por lo que tampoco se descarta que por este medio se esté armando un repertorio especial para la fecha.

De momento, la agrupación ni su agencia HYBE han negado los rumores. Se espera una confirmación oficial a través de ellos y de parte de la FIFA. No obstante, los ‘ARMY’ ya sueñan con el acontecimiento.

BTS lanzará canción para el Mundial Qatar 2022

Aunque de momento no se sabe si inauguraran el Mundial Qatar 2022, lo cierto es que la banda de k-pop realizará una canción con motivo del torneo como parte de la campaña publicitaria ‘Goal Of The Centuryl' de la marca Hyundai.

“BTS no solo promueve la ‘Promesa del objetivo del siglo de Hyundai’, sino que también llevará a cabo el proyecto de colaboración de canciones de la Copa Mundial. La canción de la Copa del Mundo se lanzará en la segunda mitad de este año”, confirmó la marca en un comunicado.

Comunicado de prensa de Hyundai



Hyundai, patrocinador de la Copa Mundial de la FIFA, realizará varios eventos como parte de su campaña "Goal of the Century". Entre ellos, @BTS_twt lanzará un proyecto de colaboración musical, que se espera sea lanzado en la segunda mitad del año. pic.twitter.com/wOAT0med8X — BTS 방탄소년단 Perú⁷ 🇵🇪 (@BTS_Peru1) July 28, 2022