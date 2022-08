BTS: RM lanzará libro de fotografías

BTS cada vez tiene más proyectos en solitario. Sin embargo, la banda no deja de apoyarse los unos a los otros. El último viernes, la página oficial de la agrupación coreana hizo un anuncio que encantó al ARMY. Y es que, se anunció al lanzamiento de un libro de fotografías de RM.

La obra será titulada 'Me, Myself, and RM: Entirety'. En Twitter, se puede ver tres imágenes que dan pistas de lo que se verá en el proyecto y de la banda en general. Inmediatamente, el ARMY empezó a especular sobre una imagen en particular, donde se ve discretamente una serie de libros apilados. “Próximo álbum de BTS: Neutral”, “Próximo álbum de RM: rkive”, iniciaron el debate los seguidores.

¿De qué trata el libro de RM de BTS?

La publicación contará con una serie de fotografías que narrarán el viaje en solitario de RM a Suiza. En el libro, también se espera ver imágenes de su primer Art Basel. Como se recuerda el cantante publicó anteriormente en un video en YouTube su asistencia a la feria de arte.

Cabe indicar que los demás integrantes de BTS también estarían siguiendo sus pasos. Se conoció que Jungkook también planearía sacar el libro de fotografías titulado 'Me, Myself and Jung Kook: Time Difference'. Sin embargo, en esta ocasión la estrella de K-pop habría adoptado el tema de “vampiros” para las sesiones de fotografía.

BTS nominados a los MTV

BTS fue nominado a los MTV en la categoría grupo del año. La boyband tendrá como rivales en la competencia a otros reconocidos artistas como: BLACKPINK, Foo Figthers, Red Hot Chili Peppers, City Girls, Silk Sonic, Imagine Dragons y Maneskin.

El megaevento musical se llevará a cabo el próximo 28 de agosto en el Prudential Center de Nueva Jersey, en Los Estados Unidos.