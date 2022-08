RM de BTS muestra un avance de su álbum de fotos

RM, líder de BTS, ha compartido a través de sus redes sociales un adelanto de lo que será su próximo álbum de fotos.

El líder de la reconocida banda de K-pop, BTS, es el segundo en posar para el proyecto 'Special 8 Photo-Folio'. En total, serán 8 álbumes de 80 páginas cada uno con todos los integrantes de la banda.

El integrante más joven del grupo, Jungkook, hizo el anuncio sobre el inicio del nuevo proyecto a través de su álbum, en el que se le pudo ver representando a un vampiro.

¿Cómo es el álbum de RM?

En el video de prelanzamiento llamado "Me, Myself, and RM: Entirety", se puede ver al rapero apreciando obras de arte. Luego, se muestra posando para fotografías en diferentes lugares, como un parque y un museo de arte.

En el próximo álbum de fotos, el líder de BTS dará a conocer cómo es él, desde su agradable ser hasta su lado más carismático, reveló Big Hit Music, agencia que representa a la banda. Según la empresa de la banda asiática, el álbum lleva el nombre de 'Entirety', debido a que RM representa "totalidad".

En el avance se puede ver a RM luciendo diferentes conceptos: en la primera fotografía se muestra sosteniendo un girasol frente a su rostro, la segunda es una imagen en blanco y negro donde transmite una vibra artística y elegante, por último, en la tercera, tiene un estilo jovial y alegre, en ella se le puede ver sonriendo a la cámara mientras maneja una bicicleta.

RM fue parte de la producción

Kim Nam-Joon, más conocido como RM, fue parte de todo el proceso de producción de su álbum. Aportó ideas para el diseño del concepto inicial hasta los muebles y el estilo, de la misma forma en la que lo hizo Jungkook.

El tan ansiado segundo volumen de la serie de álbumes de fotos de BTS será lanzado el 5 de septiembre.