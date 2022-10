BTS ‘Yet to Come’ EN VIVO: horarios y canales de transmisión del concierto

La boyband surcoreana más importante de los últimos años, BTS, ofrecerá un concierto en Busan llamado BTS Yet to Come totalmente gratis. Junkook, Suga, J-Hope, Jin, Jimin, RM y V se volverán a juntar para brindar un gran espectáculo al ARMY en el que interpretarán sus mejores éxitos, entre ellos Butter, Dynamite, Fake love y más.

A continuación, te contamos todos los detalles de su próximo show, que podrás seguir vía online de manera gratuita. ¡Toma nota!

¿Cuándo se llevará a cabo el concierto ‘BTS Yet to Come’?

ARMY podrá disfrutar del concierto BTS Yet to Come de manera virtual y presencial. El espectáculo se llevará a cabo en Busan, Corea del Sur, este sábado 15 de octubre y el acceso será gratuito.

Horarios para ver el concierto ‘BTS Yet to Come’

Los horarios para seguir de manera online el concierto de BTS dependerá del país donde te encuentres. A continuación, te dejamos la lista con los horarios de los países sudamericanos:

Perú: sábado 15 de octubre 4:00 a.m.

Colombia: sábado 15 de octubre 4:00 a.m.

México: sábado 15 de octubre 4:00 a.m.

Argentina: sábado 15 de octubre 6:00 a.m.

Chile: sábado 15 de octubre 6:00 a.m.

Canales online para ver el concierto ‘BTS Yet to Come’

Si estás en Latinoamérica, podrás seguir el concierto BTS Yet to Come a través de la plataforma Weverse Live. La transmisión será gratuita, pero deberás tener un usuario en la página para poder disfrutar del show.