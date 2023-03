Cachaza ‘cuadra’ a Rafael Cardozo por pedirle guardar ‘luto’: “No sé qué le pasa en la cabeza”

Carol Reali fue abordada por un reportero de Amor y fuego y no dudó en hablar sobre las últimas declaraciones de su expareja Rafael Cardozo.

Según comentó la garota, no entendía las reacciones del exparticipante de Esto es guerra.

Cachaza arremete contra Rafael Cardozo

La popular Cachaza habló por primera vez sobre las declaraciones de su expareja Rafael Cardozo. Como se recuerda, el brasileño la criticó por no guardarle "luto" y exponer su relación con André Bankoff.

“Ya uno no sabe lo que puede pasar en la cabeza de él. (…) ya uno intenta solucionar de alguna manera, pero cuando ve que ya no va”, explicó la influencer.

Asimismo, Carol reveló que intentaron salvar su relación durante meses, pero no había sido posible y decidieron terminar. “Esto no era de un mes atrás, esto se intentó arreglar en su momento”, declaró para Amor y fuego.

¿Qué dijo Rafael Cardozo sobre Cachaza?

Rafael Cardozo rompió su silencio y habló sobre el rompimiento con Carol Reali. El exparticipante de Esto es guerra criticó a su expareja por presumir su romance con el actor André Bankoff.

“Hay que haber un luto de repente, de mantenerlo en privado. Tienes que entrar a una relación respetando la anterior también, entonces no el luto de no enamorarse, no de no querer a una persona, ese luto no existe, te enamoras, te enamoras”, sostuvo el brasileño.