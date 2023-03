Camila Lattanzio pasó incómodo momento después de su eliminación de 'Gran hermano 2022': "Me están gritando... ¡Un miedo!"

Camila Lattanzio es la última concursante eliminada de Gran hermano 2022. La competidora agarró sus cosas y se despidió de cada uno de sus compañeros.

Durante su salida de la casa, la joven escuchó ruidos de la tribuna por los micrófonos. La pianista no pudo evitar sentirse incómoda.

La incomodidad de Camila

Santiago del Moro llamó a todos los hermanitos para que puedan reunirse en la sala. El presentador les recordó que Nacho obtuvo la inmunidad debido a que ganó la prueba del líder de la semana. Entre sus anuncios, confirmó que Marcos y Julieta estaban a salvo.

Eso significaba que Camila y Romina se encontraban en la cuerda floja. "En esta noche espectacular, quiero informarles jugadoras que quien abandona la casa más famosa del mundo es... chicas, quien se va esta noche es ¡Camila!", informó Del Moro. Asimismo, le pidió que se despida de sus compañeros y se dirija al estudio.

Mientras los 'hermanitos' le daban ánimos a Lattanzio, ella escuchó gritos que provenían de la tribuna, algo que también percibió Romina. "Mira, me están gritando. ¿Escucharon que me están gritando?", dijo la joven. Camila trató de no prestar atención y fue por sus maletas antes de marcharse.

"Me estaban gritando... ¡un miedo!", volvió a comentar la pianista. Cuando llegó a las afueras de la mansión, ella les dedicó palabras a sus colegas. "Agradecerles por todo lo que viví, la verdad es que me voy súper contenta por conocerlos y lo mejor de los éxitos a los cuatro. ¡Y cántenme la canción!", comentó Lattanzio. Sin embargo, seguía tensa por los cánticos. "Me van a ca*** a palos", expresó Camila con una risa incómoda.

El reality show está por llegar a su fin y solo quedan cuatro participantes: Juan Ignacio Castañares Puente, Marcos Ginocchio, Romina Uhrig y Julieta Poggio. Cada uno de los participantes buscan ganar el premio de 15 millones de pesos argentinos.