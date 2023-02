‘Gran hermano 2022’: la confesión de Romina sobre Daniela y Camila que hizo que cortaran la transmisión

La eliminación de Daniela en Gran Hermano causó polémica, luego que Romina revelara que no la salvó por recomendación de la producción. Como se recuerda, la primera participante cayó nominada por la estrategia de Julieta, quien usó la fulminante en Camila.

Romina iba a salvar a Daniela

La semana pasada, Romina se convirtió en la líder de la semana y tenía la oportunidad de salvar a una de sus amigas: Julieta o Daniela. Entre los seguidores del reality, se especuló que salvaría a la de Moreno, pues Julieta tendría un apoyo mayor del público. Sin embargo, Romina dijo que cambió de opinión y decidió salvar a Poggio. Por lo que, Daniela quedó en placa y no pudo superar a Camila en un mano a mano.

Tras la llegada de su sobrino a la casa, la exdiputada se refirió a ese momento. “Lo que pasa es que a mí me dio miedo esto, yo estaba por salvar a Dani y la iba a dejar a Juli, pero ¿qué pasa? A mí me llama Gran Primo y me dice…”, fue entonces cuando se cortó la conversación y se mostró imágenes de otra parte de la casa.

Esto no quedó ahí, pues Romina volvió a referirse al tema cuando estaban reunidos en la mesa. “Yo en la placa esa estuve a punto de salvar a Dani y fui al confesionario y hablé con Grande y le digo ‘yo creo que Dani, no es por subestimar a nadie, pero si no está, a Juli la veo mucho más fuerte’, y me dijo ‘¿pero vos no creés que la gente puede ver mal la fulminante que hizo? Y ahí ya me hizo dudar y no me quise arriesgar y dije ‘bueno, una vez la salvé a Dani y voy a ser justa y la voy a salvar a Juli porque después si se iba ahí sí me iba a sentir culpable, y no me iba a arriesgar. Es re difícil”, contó.

Esto generó mucha indignación por parte de los espectadores, quienes acusaron a la producción de manipular los votos y salvar a sus ‘protegidos’.

Romina contando que iba a salvar a Daniela y dejar a Julieta en la placa pero que la llama gran primo y CENSURAN más clarito imposible pic.twitter.com/XS2OmbR1wJ — ⚡ (@__JuliiiM) February 21, 2023

Sobrino de Romina fue el primer eliminado

Este miércoles se llevó a cabo la primera eliminación de los familiares. En esta etapa del reality, todas las personas de la casa tuvieron que votar y elegir quien de los familiares debía abandonar el reality. El elegido fue Fabián, el sobrino de Romina, quien recibió 14 votos.

Ahora, los familiares se encuentran en placa y el público tendrá que elegir quien se va todos los días. El que se quede hasta el final, ganará la inmunidad para su familiar y una moto eléctrica como regalo.