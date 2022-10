‘Canta conmigo ahora’: Agustina Pereyra logró clasificar a la Gran Final

El programa Canta conmigo ahora está llegando a su etapa final y cada vez más los participantes logran superarse a sí mismos, regalándole al público y a la audiencia presentaciones inolvidables, como la que se vivió ayer con la participación de Agustina Pereyra.

Agustina Pereyra emocionó al jurado de 'Canta conmigo ahora'

La cantante demostró por qué es una de las favoritas y salió de su zona de confort al intentar con un nuevo género musical. Lo hizo con el bolero clásico de 'Quizás, quizás, quizás' y su interpretación fue todo un espectáculo. Su voz y el despliegue del elenco del baile fueron una gran combinación.

De hecho, Agustina hizo que todas las personas presentes se pusieran de pie para aplaudirla. Incluso, logró que Alejandro Parker, quien es el jurado más exigente de todos, lo disfrute y hasta lo hizo hasta llorar.

El actor encontró las palabras correctas para describir lo hecho por Agustina: “Lo que hace Agustina es magia, con esto de jugar como una niña, con emocionarnos con lo que te pasa, con contarnos un cuento: esto lo generas vos con lo que hacés con cada cuentito”.

Alejandro destacó lo importante que es meterse en el papel al momento de interpretar una canción: “Reivindicas lo que he pedido a lo largo del certamen, sos el ejemplo fiel de involucrarse física y emocionalmente”. Finalmente, Parker cerró su crítica con las siguientes palabras: “Para los que no entienden esta exigencia, vean que el público lo experimenta en carne propia. Eso es el arte de cantar, no solo hacerlo bonito”.

Agustina Pereyra pasó a la gran final

De esta manera, Agustina Pereyra logró un puntaje de 98 puntos y se convirtió en la primera en ganar su pase a la gran final del programa de forma directa. Esta semana se sabrán quiénes más la acompañarán.