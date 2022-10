‘Canta conmigo ahora’: Flor Álvarez se emocionó al recordar su etapa de cantante callejera

Canta conmigo ahora se acerca cada vez a su gran final y los participantes están dando todo de sí. Una de ellas es Flor Álvarez, quien se ha convertido en una de las favoritas para llevarse el reality de canto.

La participación de Flor Álvarez

Antes de que empezara la presentación de la cordobesa, Alejandro Parker admiró la fuerza y concentración que tenía para cantar en el escenario. “Con lo difícil que es cantar embarazada. Tiene un nivel de concentración que no se distrae con nada, por eso su sonido siempre es impecable”, comentó el cantante.

Luego, Florencia subió al escenario de Marcelo Tinelli para interpretar ‘¿Y si fuera ella?’ del cantante español Alejandro Sanz. Al finalizar, el conductor le preguntó cómo se sentía y ella dijo estar muy nerviosa. “Estoy nerviosa. Ya en estas instancias me tiembla todo”, respondió.

Aunque no llegó a ser finalista, Florencia obtuvo 82 puntos y quedó en el primer lugar en el podio.

Flor Álvarez se emociona al recordar sus inicios en la calle

Antes de recibir el puntaje, Marcelo Tinelli anunció que tenía un mensaje para Florencia. En el video, la madre de la participante contó que su hija empezó a cantar a los 5 años. Pero, sufrió de discriminación debido a su discapacidad.

“Fue todo un reto cuando comenzó a ser cantante callejera, porque no sabíamos cómo era. La acompañé una vez, empezaron a aplaudirla y de ahí en más la acompañé dos veces más y de ahí se largó sola”, contó la madre de Florencia.

En el mismo clip se pudo apreciar algunos extractos de Florencia cantando en la calle junto a su pareja. Esto conmovió a la artista, quien no pudo evitar las lágrimas. “Estoy sin palabras, la verdad. Me emociono porque recuerdo ese primer día en que arranqué en la calle y, bueno, de repente estar acá… La verdad es que no lo conté nunca, pero venía medio frustrada este último tiempo porque sentía que salía a la peatonal y que no avanzaba, no salía nada más”, mencionó la cordobesa.

“Y este escenario me dio la oportunidad de poder mostrarme ante más gente, ante todo este jurado que te da devoluciones hermosas, La verdad es que voy a agradecerte toda la vida, Marce, porque pase lo que pase me cambiaron la vida a mí, al gordo, a Lucas. Los amo un montón”, finalizó.