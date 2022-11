‘Canta conmigo ahora’: Ángel de Brito arremetió contra los jurados del programa

El programa Canta conmigo ahora está en la recta final y cada vez falta menos para saber quién será el gran ganador, pese a tener gran audiencia, hay algunos que se han visto en contra de este reality. Uno de los más críticos ha sido Ángel de Brito en su programa LAM.

Ángel de Brito criticó el programa

Y es que el periodista afirmó que no hay un buen ambiente entre algunos de los jurados "Está tenso el tema ahí, Oscar Mediavilla es discutidor. Lo que no se es qué les pasó en la última semana. Si nos despedimos, nos despedimos con todo", afirmó de Brito

Pero no solo eso, un panelista indicó que en muchos episodios televisivos se notó un clima tenso entre algunos jurados. De Brito por su parte arremetió en contra del jurado por algunas decisiones que habían tomado

"Estuvieron durmiendo durante todos estos meses", comentó.

Lee también: 'Canta conmigo ahora 2': Marcelo Tinelli fue rechazado por la mamá de una participante



Por otro lado, Estefi Berardi comentó que pudo haber causado cierta molestia entre los calificadores. "Fue con la entrada de Mediavilla porque, desde que entró él se activaron". Ángel le dio la razón con lo que había dicho.

Sin embargo, la queja no quedó ahí, sino que el conductor continuó: "Puede ser que hayan visto una competencia ahí. La verdad es que las devoluciones del jurado son bastante pobres. Son muy abstractas. Me gustó, no me gustó"

Hubo una panelista que defendió al programa

Finalmente, la panelista Yanina Latorre defendió el reality: "La función de este jurado no es la de puntuarlos, te parás o no te parás. Marcelo después elije uno al tun tun y cada uno tiene su estilo (para hacer una devolución)".

Lee también: ‘Canta conmigo ahora’: Alejandro Parker le exigió más de sí a Julián Burgos



Más allá de las críticas que ha recibido, Canta conmigo ahora se ha convertido en uno de los programas más vistos. La audiencia espera con ansias la final de esta competencia y sobre todo saber si habrá otra temporada el próximo año.