‘Canta Conmigo Ahora’ buscaría reemplazo para Marcelo Tinelli

Canta conmigo ahora ha sabido ganarse el corazón del público argentino y una figura importante es su presentador, Marcelo Tinelli, quien ha tenido que adaptarse al nuevo formato del programa de musical.

Sin embargo, el canal El Trece estaría tejiendo un plan b en caso el conductor no estuviera más en el reality, esto lo anunció la periodista Laura Ubfal.

‘Canta Conmigo Ahora’: ¿Quién reemplazaría a Marcelo Tinelli?

La líder de opinión dio a conocer esta noticia a través de su portal web en donde incluso barajeó la posibilidad de un nombre para el futuro conductor.

"El Trece habló con Laflia sobre la posibilidad de continuar el formato con la conducción de uno de los 100 jurados de la competencia de canto. El elegido para dicha tarea sería Manuel Wirtz”, reveló Ubfal.

Asimismo, la comunicadora recalcó que solo se trataría de una posibilidad que está por conversarse a fin de que el artista reemplace al famoso productor argentino.

Esta información se da luego de una serie de ‘enfrentamientos’ entre el jurado y el conductor, quien en más de una oportunidad han diferido en cuanto a sus opiniones y en sus gustos por las interpretaciones de los concursantes.

Por otro lado, Laura Ubfal confirmó que el "El Puma" Rodríguez, L-Gante, Alejandro Paker y Locho estarán en la segunda temporada de la competencia, donde también se sumarán Lowrdez, ex Bandana, y Oscar Mediavilla.

Marcelo Tinelli habla del rating de ‘Canta Conmigo Ahora’

En una entrevista a finales de setiembre que le concedió a Por si las moscas, el presentador, Marcelo Tinelli, recalcó que se sentía a gusto con el rating de Canta Conmigo Ahora, aunque todavía no lograba acoplarse al formato y sentía que no estaba en su zona de confort.

"Hoy la televisión es on demand y la gran competencia que tenemos no son las plataformas, es el teléfono. Uno se pone la meta de los dígitos de rating pero veo los números que estamos haciendo y me encanta y la repercusión en la calle es increíble", acotó.