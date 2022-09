Marcelo Tinelli sobre 'Canta conmigo ahora': "A mí nadie me pidió una cantidad de rating, me dijeron que estoy bien"

'Canta conmigo ahora' se ha convertido en uno de los realitys más vistos de la televisión argentina. Y si bien su éxito está asegurado, para su conductor, Marcelo Tinelli, nada ha sido fácil.

En declaraciones para el programa radial Por si las moscas, el también dirigente deportivo aseguró que no se encuentra en su zona de confort y que se está acoplando a las redes sociales y las plataformas de streaming.



Aprenderá a "querer" el nuevo formato

Uno de los momentos destacados de la conversación fue cuando le preguntaron al conductor del canal eltrece sobre si le gustaba el nuevo formato de 'Canta conmigo ahora'. Tinelli respondió que sí le agradaba, pero lo desconocía, algo que le generaba mucho miedo y dudas.

"No la tengo nunca atada, ni de taquito. No estoy en mi zona de confort. Tengo que aprender a querer el nuevo formato. Me gusta trabajar en vivo o símil vivo, todos los cortes que hacemos para la edición me quitan soltura, pero tengo ganas de hacer cosas que me ayuden a dejar mejor mi estilo", manifestó el empresario.

Adicionalmente, recalcó la televisión ya no es indispensable para difundir contenido e insistió en la idea que las cosas cambian de manera permanente.

"Nosotros hacemos tantos puntos de rating, sí, pero hacemos cuarenta y pico de share. A mí nadie me pidió una cantidad de rating, me dijeron que estoy bien, todo el mundo habla de los dos dígitos, a mí nadie me pidió ni me exige dos dígitos. El programa anda bien, tenemos que asumir que las cosas cambiaron", fue su respuesta cuando le preguntaron sobre el rating de 'Canta conmigo ahora', un tema que se ha comentado mucho en los medios de Argentina.