'Canta conmigo ahora': conoce los cambios de reglas que tendrá la segunda temporada

La primera temporada de Canta conmigo ahora ha llegado a su fin, quien tuvo a Nicolás Reyna como su primer ganador. Pero rápidamente se dio inicio a la segunda temporada del certamen argentino, pero esta vez las reglas han cambiado y serán más duras que la anterior edición.

Estos nuevos cambios fueron realizados para darle más dinamismo al show, pues así se resolverán de manera más eficiente, permitiendo que los concursantes demuestren su talento ante el jurado. Uno de los temas que mencionó Tinelli fue el de los empates, que ahora se resolverán de otra manera.

Cambio en las reglas

Luego de que Nicolás Reyna fuera declarado como el campeón de la edición inaugural de Canta conmigo ahora, pero de inmediato se dio inicio a la segunda temporada. Marcelo Tinelli animó a todos los presentes mientras comenzaba a explicar las nuevas reglas que serán implementadas en el certamen.

"Hoy habrá un duelo. Uno contra otro. Los que saquen mayor puntaje va a pasar a la próxima ronda. El de menor puntaje queda hoy eliminado", inició el conductor, dejando en claro que las reglas van a ser duras.

El conductor anunció una modificación en los posibles casos de empate y dijo: "Si hay un empate en el duelo, no vamos a poner el video y que tengan que votar. Tengo que decirles que hicieron todo bien, estuvieron sensacionales todos en las primeras temporadas. Hay una cosa que no pudieron hacer nunca y les salió como el traste y dijimos 'saquémosla', porque estamos complicando a estos muchachos que no les sale apretar el botón y meter 100 votos". Fue así como presentó al presidente del jurado José Luis 'El Puma' Rodríguez, quien será el encargado de dar el desempate.