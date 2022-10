‘Canta conmigo ahora’: Nicolás Reyna y el milagro que le hizo la Virgen del Valle

Luego de tres meses de dura competencia, Canta conmigo ahora llegó a su fin y se reveló el gran ganador de la temporada. Nicolás Reyna fue el favorito del público argentino y se ganó los 10 millones de pesos.

Nicolás Reyna superó a la otra finalista, Agustina Sol Pereyra, con el 68.3 % del apoyo del público. En cuanto a los otros puestos, Sofía de Blas quedó tercera y Alma Pellegrini cuarta.

Al ser nombrado el ganador de la primera temporada, Reyna no pudo evitar las lágrimas y brindó algunas declaraciones para Clarín. “El primer día, Marcelo me miró a los ojos y me dijo que veía algo, y tengo marcado ese recuerdo”, empezó diciendo.

“Estoy tan emocionado y sorprendido por todo que no lo puedo creer. Cuando llegué al certamen, realmente vine pensando en cantar una vez y listo. Y llegué hasta acá”, señaló, aún sin poder creérselo.

Nicolás es una persona muy devota, por lo que le pidió un milagro a la patrona de la región del Noroeste argentino. “Le pedí un milagro a la Virgen del Valle de Catamarca para poder actuar en la final. Jamás lo imaginé, esto es un verdadero sueño”, contó.





¿Quién es Nicolás Reyna?

Nicolás Reyna es el ganador de la primera temporada de Canta conmigo ahora. Tiene 24 años y es de San Fernando del Valle de Catamarca. Desde muy chico estuvo atraído por la música. De hecho, empezó a cantar y a tocar guitarra casi al mismo tiempo.

Con el pasar de los años, Reyna encontró sus principales inspiraciones: Luis Miguel y Ricardo Montaner. Es más, durante todo el concurso se presentó con algunas baladas como ‘El rey’ de Vicente Fernández y ‘Entrégate’ de Luis Miguel.

Tras ganar Canta conmigo ahora, Reyna aseguró que piensa quedarse en Buenos Aires para empezar su carrera como cantante, ahora que ha sido reconocido por varios artistas y el público argentino. “Si es necesario voy a tomar riesgos, pero estoy seguro de que me quiero dedicar ciento por ciento a esto, es lo que siempre quise”, finalizó.