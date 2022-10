‘Canta conmigo ahora’: Florencia Álvarez emocionó a Rodrigo Tapari con interpretación

Canta Conmigo Ahora se encuentra en sus semanas finales, es por esa razón que los competidores tendrán que dar todo de sí para quedarse en el programa y llegar a la final. En la ultima emisión del espacio televisivo, Florencia Álvarez volvió al escenario, con el fin de ganarse un boleto a la final y deslumbró a todo el público.

Rodrigo Tapari se conmueve con interpretación de Flor Álvarez

La participante llegó al show a cantar ante los 100 jurados el tema ‘Seminare’ de Serú Girán e impactó nuevamente a todos los asistentes con su espectacular interpretación, ganándose así el corazón de los calificadores quienes la felicitaron no solo por su talento, sino, además, por su desempeño en todas las galas.

Uno de los más emocionados fue el ex cantante del grupo Ráfaga Rodrigo Tapari, quien le dedicó un mensaje de felicitación.

“A mí me pasa algo que conecto desde el minuto cero, desde que empieza a cantar. Y yo cuando ella empieza a cantar a mí me pasa que, independientemente de tu condición, vos me estás enseñando a ver a mí, no sé si me entendés lo que te digo, vos me estás enseñando a ver”, comentó el cantante quien ejerce el papel de juez.





¿Qué pasó con Flor Álvarez en el último programa?

El conductor del programa, Marcelo Tinelli, también aprovechó el momento para halagar a la joven embarazada llamándola "ángel" cuando finalizó su presentación.

Cabe recalcar, que la cordobesa consiguió 88 puntos y quedó segunda en el podio, por lo que tendrá que esperar hasta la siguiente gala para ver la participación de sus compañeros a fin de convertirse en una de las finalistas.