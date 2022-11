‘Canta conmigo ahora 2’: Marcelo Tinelli piropeó en vivo a concursante

Inició una nueva temporada de Canta conmigo ahora 2 y cada programa siempre deja algo de qué hablar en redes sociales, ya sea por la presentación de algunos participantes o cosas fuera de lo común que suceden en el set.

Marcelo Tinelli seduce a Lujo Burgos en vivo

Esta vez fue el turno de Marcelo Tinelli que ha sido tendencia en internet por un gesto pícaro que tuvo con una de las concursantes. El conductor presentó a Lujo Burgos y el público la recibió con fuertes palmas.

Lee también: ‘Canta conmigo ahora’: jurados protagonizan tenso debate por la música de Ricardo Arjona

Previo a su presentación, Tinelli comentó lo siguiente: “La segunda participante de esta noche, se viene, Lujo Burgos tiene 31 años. De algún lado la saco, no me acuerdo” fueron las primeras palabras y es que cabe recordar que no es la primera vez que Burgos se presenta en dicho programa.

Ambos se recordaron con mucho cariño y el conductor le preguntó por su mamá, pero con la siguiente pregunta: “¿Mi suegra vino?” a lo que ella le respondió que no ante el murmuro de la gente por esta escena. Sin embargo, la conversación no quedó aquí, ya que también le preguntó por su papá quien tampoco había asistido al set.

Lee también: ‘Canta conmigo ahora 2’: Locho Loccisano se animó a bailar un lento con Wanda Original

“La verdad que qué me importa si vino el papá, tu vieja. ¿Cómo estás en estos momentos? Momento difícil, acá se la juegan todos. Se te ve muy tranquila” continuó con la conversación Marcelo ante de seguir con su presentación.

Lujo Burgos se llevó una buena calificación del jurado

Burgos interpretó la canción Sin documentos de Los Rodríguez y tuvo muy buena aceptación por parte del jurado quienes aseguraron que su interpretación fue muy buena a pesar de la dificultad de la canción. Gracias a su presentación, Lujo Burgos obtuvo la buena calificación de 68 puntos y resultó ser una de las más aplaudidas de esa noche.